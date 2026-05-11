Москва11 мая Вести.Российский теннисист Карен Хачанов заявил, что поддерживает возможный бойкот турниров Большого шлема, если вопрос о несправедливом распределении призовых зайдет в тупик.

Хачанов в разговоре с "Чемпионатом" признался, что лично не принимает участие в этих переговорах.

Если возникнет такая ситуация, то я, конечно, за. Но не потому, что я как все, а просто это все правда — то, что уже не раз обсуждалось сказал Хачанов

Он отметил, что теннисисты не жалуются на призовые, которые увеличились "с момента, когда играло бывшее поколение". Но вопрос в другом. По его словам, речь идет о справедливости. Теннисисты зарабатывают для организаторов деньги своей игрой. Призовые хорошие, отметил Хачанов, но распределяются они нечестно.

То есть это же просто вопрос справедливости, наверное... Да, мы отдаем себе отчет, что сами по себе призовые хорошие, но почему они нечестно распределены? задался вопросом теннисист

10 мая Карен Хачанов на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов в Риме в матче третьего круга одолел Ботика ван де Зандсхюлпа из Нидерландов.

29-летний Хачанов занимает 15-е место в рейтинге ATP.