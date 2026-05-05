Москва5 мая Вести.Первая ракетка мира Арина Соболенко допустила, что теннисистки будут вынуждены бойкотировать соревнования, чтобы организаторы турниров увеличили долю призовых для игроков.

С таким заявлением 28-летняя белоруска выступила на пресс-конференции в Риме.

В какой-то момент мы объявим бойкот. Мне кажется, это будет единственный способ бороться за наши права цитирует спортсменку "Спорт-экспресс"

Соболенко отметила, что игроки создают зрелище на турнирах, однако получают за участие в них не так много.

Я определенно заслуживаю большей оплаты в процентах от призовых добавила она

Ранее сообщалось, что на Roland Garros-2026 доля призовых, выплачиваемых спортсменам, окажется ниже той, на которую рассчитывали теннисистки.