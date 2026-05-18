Теннисистка Андреева опустилась на одну позицию в рейтинге WTA Россиянка Андреева опустилась на восьмую строчку рейтинга WTA

Москва18 мая Вести.Первая ракетка России Мирра Андреева потеряла одну позицию и опустилась на восьмую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

Согласно рейтингу, опубликованному на сайте ассоциации, первой ракеткой мира остается белоруска Арина Соболенко (9960 очков). За ней идут Елена Рыбакина (8705), Ига Свентек (7273), Коко Гауфф (6749), Джессика Пегула (6286), Аманда Анисимова (5958), Элина Свитолина (4315) и Мирра Андреева (4181).

Ранее россиянка проиграла американке Коко Гауфф и не смогла выйти в полуфинал турнира серии "Мастерс" в Риме.

В то же время российский теннисист Даниил Медведев поднялся с девятого на седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На турнире в Риме ему удалось дойти до полуфинала, где он уступил итальянцу Яннику Синнеру со счетом 2:6, 7:5, 4:6​​​.