Россиянка Шнайдер улучшила позиции в рейтинге WTA, Андреева осталась восьмой

Москва24 мая Вести.Российская теннисистка Диана Шнайдер поднялась с 25-го на 23-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, обновленную версию которого опубликовал официальный сайт организации.

Ее соотечественница Мирра Андреева осталась на восьмой позиции, сохранив звание первой ракетки России.

Россиянки Екатерина Александрова, Анна Калинская и Людмила Самсонова занимают соответственно 14-е, 24-е и 27-е места.

Лидирует в рейтинге белоруска Арина Соболенко. В тройке лучших также Елена Рыбакина из Казахстана и польская теннисистка Ига Свентек.

Ранее стало известно, что первая ракетка России Даниил Медведев опустился с седьмого на восьмое место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.