Москва8 июнВести.Российская теннисистка Мирра Андреева заняла шестую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), его обновленная версия размещена на сайте организации.
Лидером в рейтинге осталась белорусская теннисистка Арина Соболенко, на втором месте - казахстанская спортсменка Елена Рыбакина, а на третьем - полька Ига Свёнтек.
Помимо Андреевой, в сотню рейтинга WTA вошли российские теннисистки Диана Шнайдер (16 место), Екатерина Александрова (17), Анна Калинская (20), Людмила Самсонова (35), Анастасия Захарова (85), Оксана Селехметьева (91), а также Алина Корнеева (96).
В субботу, 6 июня, в Париже завершился финальный поединок Roland Garros в одиночном женском разряде между Миррой Андреевой и представительницей Польши Майей Хвалиньской. Первая ракетка России одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:2. Соперницы провели на корте 1 час 21 минуту.
Ранее Андреева рассказала, что чувствует после победы на Roland Garros.