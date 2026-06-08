Андреева поднялась на шестую строчку рейтинга WTA после победы на Roland Garros

Теннисистка Андреева поднялась на шестую строчку рейтинга WTA Андреева поднялась на шестую строчку рейтинга WTA после победы на Roland Garros

Москва8 июн Вести.Российская теннисистка Мирра Андреева заняла шестую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), его обновленная версия размещена на сайте организации.

Лидером в рейтинге осталась белорусская теннисистка Арина Соболенко, на втором месте - казахстанская спортсменка Елена Рыбакина, а на третьем - полька Ига Свёнтек.

Помимо Андреевой, в сотню рейтинга WTA вошли российские теннисистки Диана Шнайдер (16 место), Екатерина Александрова (17), Анна Калинская (20), Людмила Самсонова (35), Анастасия Захарова (85), Оксана Селехметьева (91), а также Алина Корнеева (96).

В субботу, 6 июня, в Париже завершился финальный поединок Roland Garros в одиночном женском разряде между Миррой Андреевой и представительницей Польши Майей Хвалиньской. Первая ракетка России одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:2. Соперницы провели на корте 1 час 21 минуту.

Ранее Андреева рассказала, что чувствует после победы на Roland Garros.