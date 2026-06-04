Российская теннисистка Андреева обыграла Костюк и вышла в финал Roland Garros

Россиянка Андреева победила украинку Костюк в полуфинале Roland Garros Российская теннисистка Андреева обыграла Костюк и вышла в финал Roland Garros

Москва4 июн Вести.Россиянка Мирра Андреева стала финалисткой Открытого чемпионата Франции по теннису. В полуфинале турнира она победила украинку Марту Костюк в двух партиях со счетом 6:1, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут. Для 19-летней Андреевой финал Roland Garros станет первым на турнирах Большого шлема в одиночном разряде.

Соперницей Мирры в решающем матче может стать ее соотечественница Диана Шнайдер, сенсационно обыгравшая в четвертьфинале первую ракетку мира Арину Соболенко. За выход в финал она поберется с представительницей Польши Майей Хвалиньской.

Действующей победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису является американка Кори Гауфф. Турнир завершится 6 июня.