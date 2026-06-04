Кафельников прокомментировал победу Андреевой в полуфинале Roland Garros Кафельников: Андреева провела шикарную игру в полуфинале

Москва4 июн Вести.Теннисистка Мирра Андреева провела шикарную игру против украинки Марты Костюк в полуфинале Roland Garros. Об этом заявил олимпийский чемпион, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников.

В интервью NEWS.ru он отметил, что украинская спортсменка не ожидала такой агрессивной и напористой игры от Андреевой.

Шикарная игра Мирры Андреевой. Она молодец, умница, мы все за нее рады сказал Кафельников

Спортсмен признался, что ждет российского финала, но ему не важно, кто именно выйдет победителем.

Главное, что титул будет у россиянки добавил олимпийский чемпион

Ранее Мирра Андреева стала финалисткой Открытого чемпионата Франции по теннису. В полуфинале турнира она победила украинку Марту Костюк в двух партиях со счетом 6:1, 6:3.