Теннисист Ольховский: Андреева не оставила шансов соперницам на "Ролан Гаррос"

Теннисист Ольховский отметил великолепную победу Андреевой на "Ролан Гаррос" Теннисист Ольховский: Андреева не оставила шансов соперницам на "Ролан Гаррос"

Москва6 июн Вести.Российская теннисистка Мирра Андреева была готова к победе на "Ролан Гаррос", и одержала победу. Об этом заявил чемпион двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

В интервью NEWS.ru он отметил, что российская спортсменка продемонстрировала фантастическую игру и была морально настроена на победу.

Последние три матча выделились просто по качеству игры очень сильно. Она не дала соперницам практически никаких шансов сказал Ольховский

Спортсмен заметил, что психологическая подготовка Андреевой затмила все имеющиеся недочеты в начале матча.

Ранее Мирра Андреева стала победительницей Roland Garros. Это позволило ей заработать рекордные для российского женского тенниса 3,2 миллиона долларов за победу в турнире.