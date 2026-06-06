Дегтярев поздравил Андрееву с победой на "Ролан Гаррос" Дегтярев в поздравлении Андреевой отметил преемственность поколений чемпионов

Москва6 июн Вести.Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале поздравил российскую теннисистку Мирру Андрееву с победой на "Ролан Гаррос".

В субботу спортсменка обыграла польскую теннисистку Майю Хвалинскую со счетом 6:3, 6:2.

Всего за несколько лет Мирра прошла путь от дебюта в основной сетке турнира до чемпионского титула. Полуфинал в 2024 году, олимпийское серебро в Париже, постоянный прогресс на крупнейших соревнованиях мира — и теперь первая в карьере победа на турнире "Большого шлема" написал министр

Как отметил Дегтярев, успех Андреевой доказывает, что Россия обладает одной из самых сильных теннисных школ в мире, что обеспечивает стране преемственность поколений чемпионов.

Ранее стало известно, что победа в турнире позволила Андреевой заработать рекордные для российского женского тенниса 3,2 миллиона долларов.