Москва6 июнВести.Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале поздравил российскую теннисистку Мирру Андрееву с победой на "Ролан Гаррос".
В субботу спортсменка обыграла польскую теннисистку Майю Хвалинскую со счетом 6:3, 6:2.
Всего за несколько лет Мирра прошла путь от дебюта в основной сетке турнира до чемпионского титула. Полуфинал в 2024 году, олимпийское серебро в Париже, постоянный прогресс на крупнейших соревнованиях мира — и теперь первая в карьере победа на турнире "Большого шлема"написал министр
Как отметил Дегтярев, успех Андреевой доказывает, что Россия обладает одной из самых сильных теннисных школ в мире, что обеспечивает стране преемственность поколений чемпионов.
Ранее стало известно, что победа в турнире позволила Андреевой заработать рекордные для российского женского тенниса 3,2 миллиона долларов.