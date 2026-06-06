Андреева заработала рекордные для российского тенниса $3,2 млн за Roland Garros

Андреева стала рекордсменкой российского женского тенниса, заработав $3,2 млн Андреева заработала рекордные для российского тенниса $3,2 млн за Roland Garros

Москва6 июн Вести.Мирра Андреева стала победительницей Roland Garros. Это позволило ей заработать рекордные для российского женского тенниса 3,2 миллиона долларов за победу на турнире.

Ранее наибольшую сумму призовых за один турнир заработала Мария Шарапова. В 2014 году она получила 2,25 млн призовых.

6 июня в финале Открытого чемпионата Франции по теннису Андреева победила представительницу Польши Майю Хвалиньскую в двух партиях со счетом 6:3, 6:2. Мирра стала четвертой россиянкой, которой удалось завоевать главный трофей Roland Garros.