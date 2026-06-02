Андреева установила рекорд на "Ролан Гаррос" Теннисистка Андреева установила рекорд на турнире Большого шлема во Франции

Москва2 июн Вести.Россиянка Мирра Андреева одержала 16 побед подряд в основной сетке одиночного разряда на теннисном турнире "Ролан Гаррос" во Франции, тем самым побив рекорд среди теннисисток-тинейджеров в XXI веке. Об этом издание OptaAce пишет на своей странице в соцсети X.

Предыдущий рекорд принадлежал американской спортсменке Кори Гауф, которая одержала 15 побед подряд.

До 2000 года больше всего побед подряд на "Ролан Гарросе" среди теннисисток-тинейджеров одерживали Ким Клейстерс, Ана Иванович и Мария Шарапова.

Во вторник, 2 июня, Андреева вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, менее чем за час обыграв румынку Сорану Кырстю со счетом 6:0, 6:3.