Диана Шнайдер вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису

Москва30 мая Вести.Россиянка Диана Шнайдер пробилась в четвертый круг второго в сезоне теннисного турнира "Большого шлема" - "Ролан Гаррос", матчи которого проходят на грунтовых кортах Парижа.

В матче третьего раунда Шнайдер (25-й номер посева) обыграла украинку Александру Олейникову со счетом 7:5, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.

За выход в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции россиянка поспорит с победительницей матча между канадкой Викторией Мбоко (9) и американкой Мэдисон Киз (19).

Шнайдер, серебряный призер Олимпийских игр 2024 года в парном разряде, показала свой лучший результат в карьере на "Ролан Гаррос" в одиночном разряде. Ранее в мае Диана в паре с другой россиянкой Миррой Андреевой стала победительницей престижного турнира в Риме.