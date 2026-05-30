Москва30 мая Вести.Российская теннисистка Анна Калинская впервые в своей карьере пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.

В матче третьего раунда второго в сезоне турнира "Большого шлема" Калинская переиграла (22-й номер посева) переиграла колумбийку Камилу Осорио со счетом 6:3, 0:6, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 5 минут.

За выход в 1/4 финала "Ролан Гаррос" Калинская поспорит с победительницей матча между американкой Кори Гауфф (4) и уроженкой Саратова Анастасией Потаповой (28), которая теперь выступает под флагом Австрии.