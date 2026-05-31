Российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в 1/4 финала "Ролан Гаррос" Россиянка Мирра Андреева вышла в 1/4 финала теннисного турнира "Ролан Гаррос"

Москва31 мая Вести.Россиянка Мирра Андреева пробилась в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису ("Ролан Гаррос"), который проходит на грунтовых кортах Парижа.

В матче четвертого круга второго в сезоне турнира "Большого шлема" Андреева (8-й номер посева) переиграла швейцарку Джил Тайхман со счетом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты.

За выход в полуфинал "Ролан Гаррос" 19-летняя россиянка поспорит с румынкой Сораной Кырстей (18).

Мирра Андреева - серебряный призер Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Олимпийский теннисный турнир также проходил на грунтовых кортах "Ролан Гаррос".