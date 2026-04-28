Мирра Андреева вышла в полуфинал теннисного турнира в Мадриде

Андреева стала полуфиналисткой теннисного турнира в Мадриде Мирра Андреева вышла в полуфинал теннисного турнира в Мадриде

Москва28 апр Вести.Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла канадку Лейлу Фернандес в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:1), 6:3 в пользу Андреевой. В полуфинале она сыграет с победительницей встречи Арина Соболенко (Белоруссия) - Хейли Баптист (США).

Андреева занимает восьмое место в рейтинге WTA. Ее лучший результат на турнирах Большого шлема - выход в полуфинал Roland Garros 2024 года.

23-летняя Фернандес располагается на 25-й строчке в рейтинге. На счету спортсменки пять титулов WTA. В 2021 году она дошла до финала Открытого чемпионата США.

Призовой фонд турнира WTA составляет более восьми миллионов долларов. Действующей победительницей соревнования является Арина Соболенко.