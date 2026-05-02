Костюк обыграла Андрееву в двух сетах и стала победительницей в Мадриде

Мирра Андреева уступила Марте Костюк в финале турнира WTA в Мадриде Костюк обыграла Андрееву в двух сетах и стала победительницей в Мадриде

Москва2 мая Вести.Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла завоевать титул на крупном турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в столице Испании. В решающем поединке 19-летняя россиянка встретилась с представительницей Украины Мартой Костюк.

Встреча продолжалась два сета и завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу Костюк. Несмотря на то, что Андреева имела более высокий 9-й номер посева, ее соперница, посеянная на турнире под 26-м номером, продемонстрировала более стабильную игру в ключевые моменты матча.