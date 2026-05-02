Москва2 маяВести.Российская теннисистка Мирра Андреева, проигравшая украинке Марте Костюк в финале турнира в Мадриде, расплакалась после матча.
Андреева проиграла Костюк в двух сетах со счетом 3:6 и 5:7 в финальном матче турнира категории WTA 1000.
На церемонии награждения Андреева поздравила украинку, однако та отказалась от рукопожатия.
Затем россиянка поблагодарила свою команду за поддержку и расплакалась.
Простите. Я обещала себе не плакатьсказала российская теннисистка
Андреева впервые проиграла в финале турнира уровня WTA 1000. Костюк победила россиянку второй раз.
В марте россиянка после поражения на турнире в Индиан-Уэллсе накричала на болельщиков и бросила ракетку.