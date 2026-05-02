Мирра Андреева не сдержала слез после поражения от украинки Костюк

Российская теннисистка Андреева расплакалась после проигрыша украинке Костюк Мирра Андреева не сдержала слез после поражения от украинки Костюк

Москва2 мая Вести.Российская теннисистка Мирра Андреева, проигравшая украинке Марте Костюк в финале турнира в Мадриде, расплакалась после матча.

Андреева проиграла Костюк в двух сетах со счетом 3:6 и 5:7 в финальном матче турнира категории WTA 1000.

На церемонии награждения Андреева поздравила украинку, однако та отказалась от рукопожатия.

Затем россиянка поблагодарила свою команду за поддержку и расплакалась.

Простите. Я обещала себе не плакать сказала российская теннисистка



Андреева впервые проиграла в финале турнира уровня WTA 1000. Костюк победила россиянку второй раз.

В марте россиянка после поражения на турнире в Индиан-Уэллсе накричала на болельщиков и бросила ракетку.