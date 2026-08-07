Пятая ракетка мира Андреева завершила выступление на турнире WTA-1000 в Торонто

Победительница Roland Garros Андреева выбыла из турнира WTA-1000 в Торонто Пятая ракетка мира Андреева завершила выступление на турнире WTA-1000 в Торонто

Москва7 авг Вести.Российская теннисистка Мирра Андреева, победившая весной на Roland Garros, завершила выступление на турнире WTA-1000 в Торонто.

В матче третьего круга 19-летняя россиянка уступила представительнице Канады Лейле Фернандес (34-я ракетка мира) со счетом 1:6, 4:6. Соперницы провели на корте около 80 минут. По ходу встречи Андреева оформила четыре эйса и допустила две двойные ошибки. В четвертом круге канадка встретится с победительницей пары Элизе Мертенс (Бельгия) — Наоми Осака (Япония).

Поражение россиянки стало неожиданным. По личным встречам Андреева вела 2:1, а в апреле на "тысячнике" в Мадриде уверенно обыграла соперницу. Тем не менее Фернандес, финалистка US Open-2021 и традиционно сильно выступающая перед домашней аудиторией, сумела переломить ход матча.

Вылет в Торонто прервал впечатляющую серию Андреевой. Нынешний сезон стал лучшим в карьере россиянки. В июне она выиграла Roland Garros, по пути к трофею разгромив в полуфинале украинку Марту Костюк (6:1, 6:3) и победив в финале польку Майю Хвалинску (6:3, 6:2) – первый титул "Большого шлема" в карьере.