Самсонова вышла в четвертый круг турнира WTA-1000, обыграв австралийку Джойнт

Самсонова обыграла австралийку Джойнт в 3-м круге теннисного турнира в Торонто Самсонова вышла в четвертый круг турнира WTA-1000, обыграв австралийку Джойнт

Москва8 авг Вести.Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в четвертый круг турнира WTA-1000 в канадском Торонто.

В матче третьего круга 55-я ракетка мира обыграла австралийку Майю Джойнт (75-я ракетка мира) со счетом 7:5, 6:7 (3:7), 6:2.

Соперницы провели на корте 2 часа 52 минуты.

27-летняя Самсонова оформила пять эйсов, допустила девять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 14.

20-летняя Джойнт, пробившаяся на турнир через квалификацию, подала навылет дважды, четыре раза ошиблась на подаче и использовала четыре брейк-пойнта из 16.

В 1/8 финала Самсонова встретится с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной, второй ракеткой мира и одним из главных претендентов на титул.

Другая россиянка, Мирра Андреева, победительница весеннего Roland Garros и пятая ракетка мира, выбыла в третьем круге, уступив канадке Лейле Фернандес (1:6, 4:6).