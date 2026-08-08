Москва8 авгВести.Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в четвертый круг турнира WTA-1000 в канадском Торонто.
В матче третьего круга 55-я ракетка мира обыграла австралийку Майю Джойнт (75-я ракетка мира) со счетом 7:5, 6:7 (3:7), 6:2.
Соперницы провели на корте 2 часа 52 минуты.
27-летняя Самсонова оформила пять эйсов, допустила девять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 14.
20-летняя Джойнт, пробившаяся на турнир через квалификацию, подала навылет дважды, четыре раза ошиблась на подаче и использовала четыре брейк-пойнта из 16.
В 1/8 финала Самсонова встретится с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной, второй ракеткой мира и одним из главных претендентов на титул.
Другая россиянка, Мирра Андреева, победительница весеннего Roland Garros и пятая ракетка мира, выбыла в третьем круге, уступив канадке Лейле Фернандес (1:6, 4:6).