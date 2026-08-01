Шнайдер после победы над Самсоновой стала полуфиналисткой турнира WTA в США

Россиянка Шнайдер вышла в полуфинал теннисного турнира в Вашингтоне Шнайдер после победы над Самсоновой стала полуфиналисткой турнира WTA в США

Москва1 авг Вести.Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира WTA 500 в Вашингтоне (США), одержав победу над соотечественницей Людмилой Самсоновой.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу Шнайдер, которая посеяна на турнире под четвертым номером. Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут.

В следующем раунде 22-летняя Шнайдер встретится с 32-летней американкой Джессикой Пегулой.

Шнайдер занимает 18-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (Women’s Tennis Association, WTA). На ее счету пять побед в одиночном разряде и три – в парном на турнирах под эгидой ассоциации.

Лучшим результатом Шнайдер на турнирах Большого шлема стал выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в июне 2026 года.

В парном разряде Шнайдер дважды выходила в полуфинал: на Открытом чемпионате Австралии и Открытом чемпионате Франции в 2025 году. Кроме того, в 2024 году Шнайдер в паре с Миррой Андреевой завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Париже.

Самсонова, которой 27 лет, занимает 70-ю позицию в рейтинге WTA. Она имеет пять титулов WTA в одиночном разряде. В 2025 году теннисистка вышла в четвертьфинал Уимблдона, что стало ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема. В составе сборной России Самсонова выиграла Кубок Билли Джин Кинг в 2021 году.

Турнир в Вашингтоне относится к категории WTA 500, его призовой фонд превышает $1,6 млн. Действующей чемпионкой является канадка Лейла Фернандес.

Среди российских теннисисток победу на этом турнире одерживали Надежда Петрова (2011 год), Светлана Кузнецова (2014, 2018), Екатерина Макарова (2017) и Людмила Самсонова (2022).