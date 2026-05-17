Российские теннисистки Андреева и Шнайдер победили в парах на турнире в Риме

Россиянки Андреева и Шнайдер выиграли престижный теннисный турнир в Риме Российские теннисистки Андреева и Шнайдер победили в парах на турнире в Риме

Москва17 мая Вести.Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали победительницами турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии 1000 в Риме в парном разряде.

В финальном матче Андреева и Шнайдер в воскресенье переиграли испанку Кристину Букшу и американку Николь Меликар-Мартинес со счетом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 9 минут.

Россиянки завоевали третий совместный парный титул в карьере. На Олимпийских играх 2024 года в Париже Андреева и Шнайдер стали серебряными призерами в парах. Эта медаль стала единственной для российских спортсменов на Играх в столице Франции.

Призовой фонд турнира в Риме превышает 7,2 млн евро.