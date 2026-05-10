Россиянки Андреева и Шнайдер стартовали с победы на парном турнире в Риме

Москва10 мая Вести.Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер прошли во второй круг турнира в Риме в парном разряде. В первом раунде россиянки победили американку Дезире Кравчик и украинку Людмилу Киченок.

Соперницы провели на корте 1 час 39 минут. Андреева и Шнайдер взяли верх над интернациональной парой со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 10:6.

В следующем круге они сыграют с китаянкой Ван Синьюй и Се Шувэй из Тайваня.

Ранее стало известно, что на турнире в Риме в одиночном разряде Карен Хачанов вышел в четвертый круг, обыграв Ботика ван де Зандсхюлпа из Нидерландов.