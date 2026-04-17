Мирра Андреева на турнире в Штутгарте победила бывшую первую ракетку мира

Мирра Андреева на турнире в ФРГ впервые с Уимблдона обыграла соперницу из топ-10 Мирра Андреева на турнире в Штутгарте победила бывшую первую ракетку мира

Москва17 апр Вести.Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA 500) в немецком Штутгарте.

В четвертьфинале 18-летняя спортсменка, посеянная на турнире под шестым номером, одержала победу над бывшей первой ракеткой мира, 24-летней польской теннисисткой Игой Свентек, со счетом 3:6, 6:4, 6:3. Это была их четвертая встреча и первая — на грунтовом покрытии.

Для россиянки эта победа стала первой над теннисисткой из первой десятки рейтинга WTA с момента успеха Андреевой на Уимблдоне в 2025 году.

Андреева одержала седьмую победу подряд — на минувшей неделе она завоевала титул на турнире в Линце. Благодаря этому результату россиянка поднимется с девятой на восьмую строчку мирового рейтинга.

В полуфинале Мирра Андреева встретится с победительницей матча между представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной и канадкой Лейлой Фернандес.

Ига Свентек является четвертой ракеткой мира, обладает 25 титулами WTA в одиночном разряде и бронзовой медалью Олимпийских игр 2024 года.

Призовой фонд турнира в Штутгарте превышает 1 миллион евро, чемпионка получит 500 очков рейтинга и более 161 тысяч евро. Соревнования завершатся 19 апреля.

Действующей победительницей турнира является латвийская теннисистка Елена Остапенко, которая в прошлом году обыграла первую ракетку мира представительницу Белоруссии Арину Соболенко.