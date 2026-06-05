Теннисистка Диана Шнайдер уступила полячке в полуфинале Roland Garros Россиянка Шнайдер проиграла польской теннисистке в полуфинале Roland Garros

Москва5 июн Вести.Российская теннисистка Диана Шнайдер завершила выступление на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros) в Париже, не сумев преодолеть стадию полуфинала.

В шаге от решающего матча турнира Большого шлема спортсменка уступила представительнице Польши Майе Хвалиньской.

Двухсетовый поединок закончился со счетом 7:6 (7:4), 6:4 в пользу польской спортсменки, которая пробилась в основную сетку парижского чемпионата через квалификационный отбор.

Ранее стало известно, что российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в финальную стадию Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).