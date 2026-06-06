Москва6 июн Вести.В Париже завершился финальный поединок Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном женском разряде между россиянкой Миррой Андреевой и представительницей Польши Майей Хвалиньской. Первая ракетка России одержала уверенную победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

Соперницы провели на корте 1 час 21 минуту.

Андреева впервые завоевала трофей Большого шлема. Она стала четвертой россиянкой, которой удалось выиграть Roland Garros в одиночном разряде. До нее это сделали только Анастасия Мыскина, Светлана Кузнецова и Мария Шарапова.