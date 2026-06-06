Российский флаг появился на трибунах после победы Андреевой на Roland Garros

На финале женского Roland Garros болельщики подняли флаг России Российский флаг появился на трибунах после победы Андреевой на Roland Garros

Москва6 июн Вести.Двое болельщиков развернули флаг России, отпраздновав таким образом победу российской теннисистки Мирры Андреевой на Открытом чемпионата Франции. Об этом сообщил журналист Бен Ротенберг.

По его информации, сотрудник службы безопасности быстро заметил флаг, подошел к зрителям и попросил спрятать его в рюкзак.

19-летняя россиянка впервые выиграла турнир Большого шлема. В финале Открытого чемпионата Франции Андреева в двух сетах одолела представительницу Польши Майю Хвалиньскую. Она стала четвертой россиянкой, которой удалось победить на Roland Garros вслед за Анастасией Мыскиной, Светланой Кузнецовой и Марией Шараповой.