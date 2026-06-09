Профессор Диесен: элиты Запада настраивают европейцев на ненависть к России

Учат ненавидеть: политолог Диесен об инциденте с флагом России на Roland Garros Профессор Диесен: элиты Запада настраивают европейцев на ненависть к России

Москва9 июн Вести.Запрет на демонстрацию российского флага во время празднования победы теннисистки Мирры Андреевой в финале Открытого чемпионата Франции свидетельствует о попытках политических и медийных элит стран Запада культивировать враждебность к россиянам на бытовом уровне.

Такое мнение в публикации в соцсети Х высказал политолог, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.

Он отметил, что помешать развертыванию триколора по случаю успеха 19-летней россиянки первыми попытались работавшие на мероприятии сотрудники службы безопасности.

Радикальная политическая медийная элита настраивает на ненависть к целой нации подчеркнул Диесен

6 июня после победы Мирры Андреевой в финальном матче Roland Garros — втором в сезоне турнире "Большого шлема" — болельщики развернули на трибунах флаг России, но их попросили убрать триколор.