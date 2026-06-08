Вайдель поздравила Мирру Андрееву с победой в турнире Roland-Garros Лидер АдГ поздравила теннисистку Андрееву с победой в турнире Большого шлема

Москва8 июн Вести.Сопредседатель оппозиционной немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель поздравила российскую теннисистку Мирру Андрееву с победой в турнире Большого шлема Roland-Garros. Текст обращения к спортсменке она опубликована на своей странице в соцсети X.

Поздравляем Мирру Андрееву! Девятнадцатилетняя россиянка в субботу выиграла Открытый чемпионат Франции по теннису говорится в посте

Вайдель подчеркнула, что спорт – вне политики, а в центре внимания должны быть именно достижения спортсменов.

6 июня 19-летняя Андреева обыграла соперницу из Польши Майю Хвалиньскую в финале Roland-Garros. Встреча на корте завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу россиянки.

Для Андреевой это первая в карьере победа в турнире Большого шлема. Кроме того, она стала третьей в списке самых юных чемпионок турниров Большого шлема в XXI веке. Первые два места занимают россиянка Мария Шарапова (Wimbledon) и британка Эмма Радукану (US Open).