Сафонов поздравил Андрееву с победой на Открытом чемпионате Франции по теннису

Сафонов поздравил Андрееву с победой на Roland Garros Сафонов поздравил Андрееву с победой на Открытом чемпионате Франции по теннису

Москва6 июн Вести.Вратарь сборной России по футболу и французского клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов поздравил россиянку Мирру Андрееву с победой на Открытом чемпионате Франции по теннису.

В финале Roland Garros Андреева победила спортсменку из Польши Майю Хвалиньскую.

Хочу попросить вас поздравить нашу соотечественницу, Мирру Андрееву, которая буквально час назад выиграла турнир Большого шлема в Париже - Roland Garros сказал Сафонов на премии "Муз-ТВ"

19-летняя Андреева впервые выиграла турнир Большого шлема. В финале она в двух сетах одолела польскую спортсменку. Андреева стала четвертой россиянкой, которой удалось победить на Roland Garros вслед за Анастасией Мыскиной, Светланой Кузнецовой и Марией Шараповой.

Шарапова, комментируя победу соотечественницы, заявила, что испытывает гордость за нее.