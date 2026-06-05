Россиянка Андреева сыграет в финале Roland Garros с Хвалиньской из Польши

Андреева вышла в финал Roland Garros впервые для российского тенниса за 5 лет Россиянка Андреева сыграет в финале Roland Garros с Хвалиньской из Польши

Москва5 июн Вести.Российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в финальную стадию Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).

В решающем матче за титул на грунтовых кортах Парижа она сыграет против польской спортсменки Майи Хвалиньской. Выход Андреевой в финал стал первым подобным достижением для российских теннисисток на турнирах "Большого шлема" за последние пять лет.

Последней российской чемпионкой на турнирах "Большого шлема" на данный момент остается Мария Шарапова, победившая на парижских кортах в 2014 году.

Ранее стало известно, что Мирра Андреева стала финалисткой Открытого чемпионата Франции по теннису. В полуфинале турнира она победила украинку Марту Костюк в двух партиях со счетом 6:1, 6:3.