Москва6 июн Вести.Три последних матча на турнире "Большого шлема" российская теннисистка Мирра Андреева играла, как зрелая спортсменка. Можно считать, что она состоялась в женском туре, как полноценный взрослый игрок. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил президент федерации тенниса РФ Шамиль Тарпищев.

По его словам, Андреева рано начала показывать результаты, и это стало стрессом для спортсменки.

И то, что весь мир следил за ее успехами, потому что она резко ворвалась из ниоткуда в мировую десятку, и от нее ждали результаты. Это, конечно, был определенное пресс-давление на нее в психологическом плане, но, как показывают события, она с этим справилась заявил Тарпищев

Он также отметил ее игру на турнире "Большого шлема".

И вот три последних матча на этом "Ролан Гаррос" она играла уже, как зрелая. То есть, без перепадов, без юношеских провалов психологических, очень ровно от начала до конца, и поэтому можно считать, что она состоялась как бы в туре в женском как взрослый полноценный игрок заявил он

Ранее сообщалось, что российская теннисистка выиграла Roland Garros в Париже. Финальный поединок Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном женском разряде прошел между Миррой Андреевой и представительницей Польши Майей Хвалиньской. Первая ракетка России одержала уверенную победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.