Теннисистка Андреева: до сих пор нахожусь в контакте со своим детским тренером

Теннисистка Андреева сообщила, что поддерживает связь со своим детским тренером Теннисистка Андреева: до сих пор нахожусь в контакте со своим детским тренером

Москва7 июн Вести.19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева продолжает поддерживать связь со своим детским тренером Кириллом Крюковым, который помогает ей и в профессиональной карьере. Об этом спортсменка сообщила в интервью ИС "Вести".

После победы на Roland Garros Мирра Андреева в своей чемпионской речи поблагодарила своего детского тренера. Он стал единственным человеком, которому теннисистка отдельно выразила признательность на русском языке.

Я в конце, конечно, поблагодарила Кирилла Александровича, потому что он тоже очень много для этого сделал. Мы до сих пор с ним в контакте, поэтому я знала, что в любом случае, выиграю-проиграю, все равно скажу: "Большое спасибо". Потому что очень мне помог Кирилл Александрович для того, чтобы играть сейчас, как я играю, и в целом по технике, по всему, с самого-самого детства меня тренировал рассказала Андреева

Спортсменка добавила, что на церемонии награждения выразила благодарность всем, кто был причастен к ее победе на чемпионате.

В субботу, 6 июня, в Париже завершился финальный поединок Roland Garros в одиночном женском разряде между Миррой Андреевой и представительницей Польши Майей Хвалиньской. Первая ракетка России одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:2. Соперницы провели на корте 1 час 21 минуту.