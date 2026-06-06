Москва6 июнВести.Российская теннисистка Мария Шарапова испытывает гордость за россиянку Мирру Андрееву, которая стала победительницей на Открытом чемпионате Франции по теннису. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Instagram (запрещена в РФ).
В финале Roland Garros Андреева победила представительницу Польши Майю Хвалиньскую.
Горжусь тобой, Мирра. Это празднование говорит само за себя. В восторге, но еще не удовлетворена. Признак настоящего чемпионанаписала Шарапова
19-летняя Андреева впервые выиграла турнир Большого шлема. В финале Открытого чемпионата Франции она в двух сетах одолела польскую спортсменку. Андреева стала четвертой россиянкой, которой удалось победить на Roland Garros вслед за Анастасией Мыскиной, Светланой Кузнецовой и Марией Шараповой.