Шарапова заявила, что гордится Андреевой после победы россиянки на Roland Garros

Шарапова прокомментировала победу россиянки Андреевой на Roland Garros Шарапова заявила, что гордится Андреевой после победы россиянки на Roland Garros

Москва6 июн Вести.Российская теннисистка Мария Шарапова испытывает гордость за россиянку Мирру Андрееву, которая стала победительницей на Открытом чемпионате Франции по теннису. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Instagram (запрещена в РФ).

В финале Roland Garros Андреева победила представительницу Польши Майю Хвалиньскую.

Горжусь тобой, Мирра. Это празднование говорит само за себя. В восторге, но еще не удовлетворена. Признак настоящего чемпиона написала Шарапова

19-летняя Андреева впервые выиграла турнир Большого шлема. В финале Открытого чемпионата Франции она в двух сетах одолела польскую спортсменку. Андреева стала четвертой россиянкой, которой удалось победить на Roland Garros вслед за Анастасией Мыскиной, Светланой Кузнецовой и Марией Шараповой.