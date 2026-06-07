Андреева о победе на Roland Garros: не до конца понимаю, что случилось

Теннисистка Андреева рассказала, что чувствует после победы на Roland Garros Андреева о победе на Roland Garros: не до конца понимаю, что случилось

Москва7 июн Вести.Своими эмоциями после победы на Roland Garros поделилась с ИС "Вести" 19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева. Она призналась, что еще не до конца понимает, что произошло.

В течение пары дней эмоции должны стихнуть, добавила спортсменка.

Просто очень приятно выиграть такой крупный титул. Не до конца еще совсем поняла, что случилось. Вчера был такой очень день длинный, долгий, очень много всего происходило. И сегодня тоже. Поэтому прям не до конца еще поняла, что случилось. Но я думаю, что скоро, может, сегодня-завтра уже все ощущения до конца улягутся сказала Андреева

В субботу, 6 июня, в Париже завершился финальный поединок Roland Garros в одиночном женском разряде между Миррой Андреевой и представительницей Польши Майей Хвалиньской. Первая ракетка России одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:2. Соперницы провели на корте 1 час 21 минуту.

Российская теннисистка рассказала об атмосфере на трибунах во время финального матча и о поддержке болельщиков.