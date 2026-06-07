Теннисистка Андреева рассказала об атмосфере на трибунах на Roland Garros Теннисистка Андреева рассказала о поддержке болельщиков на Roland Garros

Москва7 июн Вести.Российская теннисистка Мирра Андреева любит, когда за нее болеют люди, и когда ее поддерживают. Об этом спортсменка рассказала ИС "Вести" после победы на Открытом чемпионате Франции по теннису Roland Garros.

Поддержка очень чувствовалась. Я люблю, когда за меня болеют люди, когда меня поддерживают, когда выкрикивают мое имя, когда на меня поддержка направлена сказала Андреева

В субботу, 6 июня, в Париже завершился финальный поединок Roland Garros в одиночном женском разряде между Андреевой и представительницей Польши Майей Хвалиньской. Первая ракетка России одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:2. Соперницы провели на корте 1 час 21 минуту.

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале поздравил российскую теннисистку с победой на Roland Garros.