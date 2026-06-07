Теннисистке Андреевой не удалось встретиться с актером Питтом Андреева: к сожалению, не смогла встретиться с Брэдом Питтом после Roland Garros

Москва7 июн Вести.Российской теннисистке Мирре Андреевой после победы на Roland Garros не удалось встретиться с американским актером Брэдом Питтом. Об этом спортсменка сообщила в интервью ИС "Вести".

По завершению финального матча Питт наградил российскую теннисистку продолжительными аплодисментами.

Я в целом люблю, когда за меня люди болеют. И с Брэдом Питтом я, к сожалению, не встретилась. У меня не было времени, как-то все было занято. И потом, мне кажется, он уже уехал с кортов. Но может в следующий раз как-нибудь я постараюсь его выловить, чтобы быстренько с ним сфотаться рассказала Андреева

В субботу, 6 июня, в Париже завершился финальный поединок Roland Garros в одиночном женском разряде между Андреевой и представительницей Польши Майей Хвалиньской. Первая ракетка России одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:2. Соперницы провели на корте 1 час 21 минуту.

Российская теннисистка рассказала об атмосфере на трибунах во время финального матча и о поддержке болельщиков.