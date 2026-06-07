Молодец, Мирра: Джокович на русском языке поздравил Андрееву с победой

Джокович поздравил Андрееву с победой на Roland Garros Молодец, Мирра: Джокович на русском языке поздравил Андрееву с победой

Москва7 июн Вести.Сербский теннисист, 24-кратный победитель турниров Большого шлема Новак Джокович обратился на русском языке к российской теннисистке Мирре Андреевой и поздравил ее с победой на Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros).

На своей странице в соцсети Instagram (принадлежит Meta, запрещена в России как экстремистская) Джокович пожелал Андреевой выиграть много трофеев.

Молодец, Мирра отметил Джокович

Накануне 19-летняя Андреева выиграла свой первый турнир Большого шлема - Roland Garros. В финале Открытого чемпионата Франции она встретилась с теннисисткой из Польши Майей Хвалиньской. Андреева одержала уверенную победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

Между тем Мария Шарапова заявила, что испытывает гордость за Андрееву после победы россиянки.