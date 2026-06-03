Теннисистка Шнайдер победила Соболенко и вышла в полуфинал Roland Garros

Россиянка Шнайдер обыграла первую ракетку мира Соболенко на Roland Garros Теннисистка Шнайдер победила Соболенко и вышла в полуфинал Roland Garros

Москва3 июн Вести.В Париже завершилась четвертьфинальная встреча в женском одиночном разряде на Roland Garros между россиянкой Дианой Шнайдер и белоруской Ариной Соболенко. Первая ракетка мира неожиданно уступила в трех сетах со счетом 6:3, 7:5, 6:0.

Соперницы провели на корте 2 часа 14 минут. Теннисистки впервые встречались между собой.

После победы Шнайдер призналась, что "потеряла дар речь".

В полуфинале Открытого чемпионата Франции 23-я ракетка мира сыграет с польской спортсменкой Майей Хвалиньской.

Ранее в 1/2 финала Roland Garros пробилась еще одна россиянка – Мирра Андреева. За выход в финал турнира она поборется с украинкой Мартой Костюк.

Действующей победительницей соревнований является представительница США Кори Гауфф. Турнир завершится 6 июня.