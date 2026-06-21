Белорусская теннисистка Соболенко проиграла в Берлине и поставила антирекорд WTA

Соболенко установила антирекорд для первых ракеток мира на турнире в Берлине Белорусская теннисистка Соболенко проиграла в Берлине и поставила антирекорд WTA

Москва21 июн Вести.Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко установила антирекорд среди лидеров Женской теннисной ассоциации (Women’s Tennis Association, WTA).

20 июня спортсменка проиграла американке Джессике Пегуле в полуфинале турнира WTA-500 в Берлине. Матч, продолжавшийся 2 часа 16 минут, завершился со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 0:6.

3 июня в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции Roland Garros) Соболенко уступила россиянке Диане Шнайдер— 6:3, 5:7, 0:6. после этого поражения Соболенко заявила о желании бросить теннис.

Два поражения подряд, в каждом из которых был зафиксирован сет со счетом 0:6, впервые с теннисисткой, которая является первой ракеткой мира.

Арина Соболенко является победительницей четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде и двух — в парном (Открытый чемпионат США – 2019, Открытый чемпионат Австралии – 2021).

Кроме того, белорусская теннисистка — финалистка двух Итоговых турниров WTA (2022, 2025) в одиночном разряде и обладательница 30 титулов WTA, из которых 24 — в одиночных соревнованиях.