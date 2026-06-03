Ольховский: Соболенко психологически сломалась во время матча против Шнайдер

Экс-теннисист раскрыл секрет победы Шнайдер над Соболенко Ольховский: Соболенко психологически сломалась во время матча против Шнайдер

Москва3 июн Вести.Первая ракетка мира Арина Соболенко не смогла психологически справиться с российской теннисисткой Дианой Шнайдер в четвертьфинале Roland Garros. Об этом NEWS.ru заявил чемпион двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

По его мнению, переломный момент в игре произошел во втором сете, после которого белорусская спортсменка сломалась психологически.

Ключевым стал эпизод при счете 5:4 и 30-15 на подаче Соболенко, когда она смазала удар, приняла непонятное решение сыграть с лета. Мне кажется, это и решило исход поединка отметил специалист

Ольховский добавил, что Шнайдер сумела грамотно воспользоваться ситуацией.

Диана взяла инициативу в свои руки, сыграла на вылет. Ушат холодной воды вылился на Соболенко, и она сломалась психологически сказал Ольховский

Ранее Шнайдер сенсационно обыграла в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису Соболенко в трех сетах со счетом 3:6, 7:5, 6:0 и вышла в полуфинал турнира. За выход в финал она поборется с с польской спортсменкой Майей Хвалиньской.