Первая ракетка мира Соболенко: хочу бросить теннис прямо сейчас

Соболенко заявила о желании бросить теннис после поражения от Шнайдер Первая ракетка мира Соболенко: хочу бросить теннис прямо сейчас

Москва3 июн Вести.Белорусская теннисистка Арина Соболенко сделала громкое заявление после поражения в четвертьфинале Roland Garros от Дианы Шнайдер. Первая ракетка мира призналась, что хочет бросить теннис.

Комментарий Соболенко приводит пресс-служба турнира

Я хочу бросить теннис прямо сейчас. Посмотрим через несколько дней, вернусь ли я в форму сказала белоруска

Спортсменка отметила, что психологически попала в "очень глубокую, темную яму". Этим она объяснила проигрыш десяти геймов подряд.

Ранее россиянка Шнайдер победила Соболенко в трех сетах со счетом 3:6, 7:5, 6:0 и вышла в полуфинал турнира. За выход в финал она поборется с представительницей Польши Майей Хвалиньской.

Действующей победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису является американка Кори Гауфф. Турнир завершится 6 июня.