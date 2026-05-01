Соперницей Мирры Андреевой по финалу турнира в Мадриде стала украинка Костюк

Теннисистка Мирра Андреева в финале турнира в Мадриде встретится с украинкой Соперницей Мирры Андреевой по финалу турнира в Мадриде стала украинка Костюк

Москва1 мая Вести.Украинская теннисистка Марта Костюк (23-я ракетка мира) одержала победу над выступающей за Австрию Анастасией Потаповой в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA 1000) в Мадриде.

Матч продолжался 1 час 36 минут и завершился со счетом 6:2, 1:6, 6:1 в пользу Костюк, которая была посеяна под 26-м номером.

В финале украинская спортсменка встретится с первой ракеткой России Миррой Андреевой (9-й номер посева).

Призовой фонд соревнований составляет более 8,2 миллиона евро.

17 апреля Мирра Андреева стала полуфиналисткой турнира Женской теннисной ассоциации (WTA 500) в немецком Штутгарте.