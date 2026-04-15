В заявку на "Ролан Гаррос" в одиночном разряде вошли 12 россиян

Москва15 апр Вести.В заявочные листы мужского и женского турниров Открытого чемпионата Франции по теннису ("Ролан Гаррос") вошли 12 российских теннисистов. Это следует из данных, опубликованных на сайте турнира.

Так, для участия в мужском одиночном турнире заявлены трое российских теннисистов: Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев.

Еще девять российских спортсменок заявлены для участия в женском одиночном турнире. Речь идет о Мирре Андреевой, Оксане Селехметьевой, Анастасии Захаровой, Екатерине Александровой, Диане Шнайдер, Людмиле Самсоновой, Анне Калинской, Анны Блинковой, а также о Веронике Кудерметовой.

В 2026 году Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 24 мая по 7 июня. В прошлом году в мужском турнире победу одержал испанец Карлос Алькарас. Среди женщин победительницей стала американка Коко Гауфф.

12 апреля 18-летняя Мирра Андреева стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце. В финале ей удалось обыграть уроженку России, которая с недавнего времени представляет Австрию, Анастасию Потапову.