Москва25 маяВести.Российский теннисист Карен Хачанов успешно преодолел барьер первого раунда на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros).
В стартовом матче турнира россиянин нанес поражение представителю Франции Артюру Жеа. Поединок завершился уверенной победой Хачанова в трех сетах. Итоговый счет встречи — 6:3, 7:6 (7:3), 6:0.
На следующей стадии турнира теннисисту предстоит встретиться с победителем противостояния между аргентинским игроком Марко Трунгеллити.
На текущий момент 30-летний Карен Хачанов располагается на 15-й строчке в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Ранее на старте Открытого чемпионата Франции по теннису соперник Хачанова француз Жа был вынужден прервать матч, так как ему срочно понадобилось в туалет.