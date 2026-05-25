Россиянин Хачанов стартовал с победы на Открытом чемпионате Франции

Москва25 мая Вести.Российский теннисист Карен Хачанов успешно преодолел барьер первого раунда на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros).

В стартовом матче турнира россиянин нанес поражение представителю Франции Артюру Жеа. Поединок завершился уверенной победой Хачанова в трех сетах. Итоговый счет встречи — 6:3, 7:6 (7:3), 6:0.

На следующей стадии турнира теннисисту предстоит встретиться с победителем противостояния между аргентинским игроком Марко Трунгеллити.

На текущий момент 30-летний Карен Хачанов располагается на 15-й строчке в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Ранее на старте Открытого чемпионата Франции по теннису соперник Хачанова француз Жа был вынужден прервать матч, так как ему срочно понадобилось в туалет.