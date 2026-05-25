Четвертая ракетка мира Джокович вышел во второй круг Roland Garros Теннисист Джокович вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции

Москва25 мая Вести.Сербский теннисист Новак Джокович успешно стартовал на Открытом чемпионате Франции, одержав победу в матче первого круга Roland Garros над французским спортсменом Джованни Мпетши-Перрикаром.

Поединок прошел на грунтовых кортах Парижа и завершился со счетом 5:7, 7:5, 6:1, 6:4 в пользу серба.

В следующем раунде соревнований Джокович встретится с другим представителем Франции - Валантеном Руайе.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Карен Хачанов успешно преодолел барьер первого раунда на Открытом чемпионате Франции.