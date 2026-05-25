Москва25 маяВести.Сербский теннисист Новак Джокович успешно стартовал на Открытом чемпионате Франции, одержав победу в матче первого круга Roland Garros над французским спортсменом Джованни Мпетши-Перрикаром.
Поединок прошел на грунтовых кортах Парижа и завершился со счетом 5:7, 7:5, 6:1, 6:4 в пользу серба.
В следующем раунде соревнований Джокович встретится с другим представителем Франции - Валантеном Руайе.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Карен Хачанов успешно преодолел барьер первого раунда на Открытом чемпионате Франции.