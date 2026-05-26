Даниил Медведев проиграл 97-й ракетке мира в первом круге Roland Garros

Москва26 мая Вести.Российский спортсмен Даниил Медведев уступил австралийцу Адаму Уолтону в игре первого круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) в Париже.

Встреча закончилась со счетом 6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4 в пользу австралийца, который попал в основную сетку соревнования благодаря специальному приглашению от организаторов. Во втором круге Уолтон сыграет со спортсменом из США Закари Свайдой.

Медведев проиграл все пятисетовые поединки Открытого чемпионата Франции, уступив во всех четырех подобных встречах. На последних шести турнирах Большого шлема спортсмен четырежды проигрывал в первом круге.