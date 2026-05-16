Медведев проиграл первой ракетке мира Синнеру в полуфинале "Мастерса" в Риме

Москва16 мая Вести.Россиянин Даниил Медведев проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру в полуфинале теннисного турнира серии "Мастерс" в Риме.

Встреча завершилась поражением Медведева со счетом 2:6, 7:5, 4:6​​​. Спортсмены провели на корте 2 часа 37 минут. Изначально матч проходил в пятницу, 15 мая, но был прерван из-за дождя в третьем сете на подаче россиянина при счете 4:2 в пользу Синнера.

Итальянец одержал 33-ю победу подряд на "Мастерсах" и обновил рекорд по выигранным матчам на турнирах этой категории. Медведев прервал серию итальянца без проигранных сетов, которая составляла девять встреч. Также россиянин впервые с 5 сентября 2024 года взял сет у Синнера.

В решающем матче финалист прошлогоднего "Мастерса" в Риме сыграет с норвежцем Каспером Руудом.

Ранее сообщалось, что в ходе турнира с Медведевым Синнера стошнило. Во время второго сета итальянец отошел в угол корта из-за приступа тошноты. В третьем сете спортсмен воспользовался медицинским тайм-аутом.