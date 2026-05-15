Итальянского теннисиста Синнера стошнило во время матча с россиянином Медведевым

Москва15 мая Вести.Итальянского теннисиста Янника Синнера стошнило в ходе полуфинального турнира с россиянином Даниилом Медведевым в категории Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Masters в Риме.

Во время второго сета Синнер отошел в угол корта из-за приступа тошноты. В ходе третьем сете спортсмен воспользовался медицинским тайм-аутом.

В первой партии победу одержал Синнер (6:2), во втором сете сильнее оказался Медведев (7:5).

Ранее сообщалось, что полуфинальный поединок турнира категории ATP Masters между Медведевым и Синнером был приостановлен из-за ливня. Представители оргкомитета отметили, что порядок и время возобновления соревновательной программы будут определены по мере улучшения погодной обстановки.