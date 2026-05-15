Москва15 маяВести.Полуфинальный поединок турнира категории Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) "Мастерс" в Риме между россиянином Даниилом Медведевым и итальянцем Янником Синнером был приостановлен из-за ливня.
Встреча была прервана по решению арбитров в ходе третьего сета при счете 4:2 в пользу представителя Италии. В первой партии победу одержал Синнер (6:2), во втором сете сильнее оказался Медведев (7:5).
В судейском корпусе пояснили, что неблагоприятные метеоусловия помешали довести до конца теннисный матч, в связи с чем игру поставили на паузу.
Представители оргкомитета отметили, что возобновление встречи станет возможно только после приведения грунтового покрытия в соответствие с техническими регламентами. Порядок и время возобновления соревновательной программы будут определены по мере улучшения погодной обстановки.
Победитель матча встретится в финале турнира с норвежцем Каспером Руудом.
Ранее сообщалось, что Медведев вышел в полуфинал грунтового турнира серии "Мастерс" АТР, одержав в Риме победу над испанцем Мартином Ландалусе в четвертьфинале.