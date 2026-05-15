Матч полуфинала "Мастерса" между Медведевым и Синнером остановили из-за дождя

Матч полуфинала "Мастерса" между Медведевым и Синнером приостановили из-за дождя Матч полуфинала "Мастерса" между Медведевым и Синнером остановили из-за дождя

Москва15 мая Вести.Полуфинальный поединок турнира категории Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) "Мастерс" в Риме между россиянином Даниилом Медведевым и итальянцем Янником Синнером был приостановлен из-за ливня.

Встреча была прервана по решению арбитров в ходе третьего сета при счете 4:2 в пользу представителя Италии. В первой партии победу одержал Синнер (6:2), во втором сете сильнее оказался Медведев (7:5).

В судейском корпусе пояснили, что неблагоприятные метеоусловия помешали довести до конца теннисный матч, в связи с чем игру поставили на паузу.

Представители оргкомитета отметили, что возобновление встречи станет возможно только после приведения грунтового покрытия в соответствие с техническими регламентами. Порядок и время возобновления соревновательной программы будут определены по мере улучшения погодной обстановки.

Победитель матча встретится в финале турнира с норвежцем Каспером Руудом.

Ранее сообщалось, что Медведев вышел в полуфинал грунтового турнира серии "Мастерс" АТР, одержав в Риме победу над испанцем Мартином Ландалусе в четвертьфинале.