Хачанов проиграл Рууду в четвертьфинале турнира "Мастерса" в Риме

Москва13 мая Вести.Российский теннисист Карен Хачанов уступил норвежцу Касперу Рууду в четвертьфинале турнира категории "Мастерс" в Риме.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 1:6, 6:2 в пользу представителя Норвегии. Во втором сете при счете 1:0 в пользу россиянина начался дождь, и матч остановился почти на 2,5 часа.

Хачанов занимает 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), а Рууд - 25-е.

В полуфинале Рууд встретится с победителем матча между испанцем Рафаэлем Ходаром и итальянцем Лучано Дардери.

Ранее россиянка Мирра Андреева также не смогла выйти в полуфинал: в матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме она проиграла американке Коко Гауфф со счетом 4:6, 6:2, 6:4.